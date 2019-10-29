Web TV Türkiye Şehit cenazesinde gülerek sohbet eden CHP Milletvekili Başarır'ın tepki çeken görüntüleri

Şehit cenazesinde gülerek sohbet eden CHP Milletvekili Başarır'ın tepki çeken görüntüleri

29.10.2019 | 16:26

Terör örgütünün hain saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın cenaze merasimi esnasında gülerek arkadaşı ile sohbet edip şakalaştığı anlar objektiflere yansıyan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a sosyal medyada büyük tepki!

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:58
Şehit cenazesinde gülerek sohbet eden CHP Milletvekili Başarır'ın tepki çeken görüntüleri 29.10.2019 | 16:26
00:50
Ukrayna Büyükelçiliği'nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması 29.10.2019 | 13:40
00:54
İstanbul'da eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı 29.10.2019 | 13:20
06:40
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabulu 29.10.2019 | 12:45
03:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı 29.10.2019 | 11:19
05:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı, Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu 29.10.2019 | 11:15
08:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı, Aslanlı Yol'da! 29.10.2019 | 11:09
01:57
Vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Anıtkabir'e akın ediyor 29.10.2019 | 10:31
00:33
Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhuriyet'in 96. yılı için özel video 28.10.2019 | 23:01
00:08
CHP'li belediye sayesinde Maltepe'de çöp dağları geri döndü. Vatandaş, ilçenin adını 'çöptepe' olarak kullanıyor 28.10.2019 | 21:12
02:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı 28.10.2019 | 15:28
01:14
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama: YPG, DEAŞ'lıları para karşılığı bıraktı 28.10.2019 | 15:25
09:12
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan DEAŞ elebaşı Bağdadi hakkında flaş açıklama 28.10.2019 | 13:26
06:22
Rusya'ya verilen sürenin dolmasına saatler kala Rusya'dan askeri bir heyetin Ankara'ya geleceği açıklandı 28.10.2019 | 12:45
01:22
Ankara yabancı uyruklu 20 terör şüphelisi gözaltına alındı 28.10.2019 | 10:38
00:20
Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi 28.10.2019 | 09:54
03:11
Londra'da Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'ye çirkin saldırı! Başkan Erdoğan'a hakaret edip... 28.10.2019 | 00:24
00:15
Millî Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'taki bombalı bir aracın patlatılma anı görüntülerini paylaştı! 27.10.2019 | 16:11
06:59
İçişleri Bakanı Soylu "En önemli görevimiz toplumu doğal afetlere hazırlamaktır" 27.10.2019 | 12:54
01:41
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'nin İblid operasyonu hakkında açıklama! 27.10.2019 | 12:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN