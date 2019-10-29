Şehit cenazesinde gülerek sohbet eden CHP Milletvekili Başarır'ın tepki çeken görüntüleri
Terör örgütünün hain saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın cenaze merasimi esnasında gülerek arkadaşı ile sohbet edip şakalaştığı anlar objektiflere yansıyan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a sosyal medyada büyük tepki!
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