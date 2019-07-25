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SETA Ekonomi Müdürü Nurullah Gür: "MB enflasyondaki görünümle ilgili iyimser bir havaya girdi"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanarak konuşan SETA Ekonomi Müdürü Nurullah Gür önemli değerlendirmelerde bulundu. Gür: "Piyasalarda Merkez Bankası'nın 400 baz puana kadar öngörülüyordu. Dolayısıyla beklentilerin hafif üzerinde kalan bir faiz indirimi oldu. Merkez Bankası'nın enflasyondaki görünümle ilgili olarak daha iyimser bir havaya girdiğini düşünüyorum" dedi.

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SETA Ekonomi Müdürü Nurullah Gür: "MB enflasyondaki görünümle ilgili iyimser bir havaya girdi"
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