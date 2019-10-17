Son dakika: Mike Pence: YPG 120 saat içinde bölgeden çekilecek!
Son dakika haberi: Heyetler arası görüşmenin ardından Mike Pence açıklamalarda bulundu. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de anlaştığını söyledi. 120 saat içinde YPG güvenli bölgeden çekilecek.
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