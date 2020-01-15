Suriye Milli Ordusu'nu terörist ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu'dan skandal Libya açıklaması

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada kendi vatanlarını savunan Suriye Milli Ordusu'nu teörist ilan etti! Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin milli çıkarları doğrultusunda ve insani sebeplerle Libya'da ve Doğu Akdeniz'deki hamlelerini de skandal sözlerle karalamaya çalıştı.