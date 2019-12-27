Web TV Türkiye TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yıllık değerlendirme toplantısında önemli açıklamalar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yıllık değerlendirme toplantısında önemli açıklamalar

27.12.2019 | 10:54

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yılı etkinliklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuştu.

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