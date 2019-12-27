TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yıllık değerlendirme toplantısında önemli açıklamalar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yılı etkinliklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuştu.
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