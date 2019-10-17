Terör örgütünün kış yapılanmasına büyük darbe
İçişleri Bakanlığı:Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında duyarlı vatandaşların desteği ile terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek için yapılan operasyonlarda 118 terörist etkisiz hale getirildi.
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