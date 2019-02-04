Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ocak ayı ihracat rakamlarını açıklandı!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, katıldığı basın toplantısında ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ticaret Bakanlığı olarak, 2019 yılı boyunca ihracat, ithalat, dış ticaret verilerini, hem özel ticaret sistemine hem de genel ticaret sistemine göre paylaşacaklarını belirten Bakan Pekcan, dünyadaki korumacılık rüzgarlarına rağmen yıllardır açıkladıkları özel ticaret sistemine göre ocak ayı ihracatının yüzde 5,93 artışla 13 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. Bakan Pekcan, genel ticaret sistemine göre ise ocak ayı ihracatının yüzde 6,33 artışla 13 milyar 904 milyon dolar olduğuna işaret ederek, "Ocak ayında özel ticaret sistemine göre ithalatımız yüzde 27,01 azalarak 15 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ise ocak ayında yüzde 26,87 azalarak 16 milyar 220 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti." diye konuştu.