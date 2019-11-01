Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyesinden ilk görüntüler...
Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Soçi'de varılan mutabakat sonrası teröristlerin çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolmasının ardından Mardin'nin Kızıltepe ile Nusaybin ilçeleri karşısındaki Suriye topraklarında Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı.
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