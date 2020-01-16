Web TV Türkiye Uzmanlar Merkez Bankası faiz indirimini A Haber'e değerlendirdi

Uzmanlar Merkez Bankası faiz indirimini A Haber'e değerlendirdi

16.01.2020 | 17:37

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıklayarak faizi 75 baz puan indirdi.  Faizi yüzde 12'den yüzde 11.25'e çekti. TCMB’nin faiz kararını ve piyasaları, stratejist Cüneyt Paksoy ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aslan Yıldırım A Haber’e değerlendirdi.

"MERKEZ BANKASININ BU HAMLELERİ, KREDİ HACMİNİ ARTTIRACAK VE FAİZLERİ AŞAĞIYA ÇEKECEKTİR"

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yıldırım;

"Son dönemde ABD ve Türkiye ilişkilerinin iyiye gitmesiyle beraber döviz kurundaki dalgalanmaların boyları yüksek oranda kırıldı. Buna paralel olarak Merkez Bankası geminin iyi bir yönde ilerlediğini düşünüyor. Merkez Bankası'nın önümüzdeki sene içinde beklentisini dikkate aldığımızda, bundan sonraki faiz düşürme adımlarının 50-75 veya 100 baz civarında olacağını bekliyoruz. Bugünlerde ekonomide ciddi toparlanmalar var. Merkez Bankası'da bu gelişmelere destekleyecek şekilde bir adım attı. Önümüzdeki dönemde bu politikaların bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. "şeklinde konuştu.

Stratejist Cüneyt Paksoy;

"Enflasyon noktası aşağı yönlü olumlu devam ettikçe Merkez Bankası'nın yeni hamleler yapma imkanı artıyor. Şuan yeni TL, borsada 122 binin üzerinde rekorlar kırmaya devam ediyor. Merkez bankasının 10'lara doğru yaklaşması 2020'nin tamamında ki beklentidir. Yeni ekonomi programı(YEP)'in hedefi 2020'nin özellikle 2.yarısından itibaren,10ların altına 9'lara, 8 buçuklara yaklaşmasıdır. Merkez Bankasının bu hamleleri, kredi hacmini hem oransal olarak arttıracak, hem de faizleri aşağıya çekecektir." ifadelerini kullandı.

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