Web TV Türkiye Wikipedia erişim yasağı ne zaman kalkacak? İşte Wikipedia'nın erişime açılacağı saat...

Wikipedia erişim yasağı ne zaman kalkacak? İşte Wikipedia'nın erişime açılacağı saat...

15.01.2020 | 17:11

Ankara 1'nci Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia’nın açılmasına karar verdi. Mahkeme, kararı, uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderdi.

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