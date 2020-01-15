Wikipedia erişim yasağı ne zaman kalkacak? İşte Wikipedia'nın erişime açılacağı saat...
Ankara 1'nci Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia’nın açılmasına karar verdi. Mahkeme, kararı, uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderdi.
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