YPG'den kurtarılan Tel Abyad

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında SMO askerleri, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi.