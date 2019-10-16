YPG'den kurtarılan Tel Abyad
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında SMO askerleri, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi.
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