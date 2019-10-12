YPG'nin alçak planı deşifre oldu! Okan Müderrisoğlu canlı yayında anlattı

Terör örgütü YPG/PKK, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yine gazetecileri hedef aldı. Gazetecilerin bulunduğu otelin yanına havan atıldı. Saldırıyla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Bir grup hainin arkadaşlarımızın görev yaptığı noktayı koordinat olarak karşı taraftaki terörist gruplara bildirdiğine ilişkin bilgi var. Gazeteci arkadaşlarımızın bulunduğu bölgeler tesadüfen hedef alınmıyor. Dolayısıyla gazetecilerin hedef alınması aynı zamanda örgütün kendisine göre bir propaganda aracı. " dedi..