Web TV Yaşam 1 kişinin öldüğü metrobüs kazası sonrası İBB çalışanından A Haber canlı yayınına saldırı!

1 kişinin öldüğü metrobüs kazası sonrası İBB çalışanından A Haber canlı yayınına saldırı!

20.01.2020 | 15:37

Son zamanlarda artan metrobüs kazalarını haberleştirmek isteyen A Haber ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gitti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı bir kişi metrobüs kazasını haberleştirmek isteyen A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ı engellemeye çalıştı. Haberi sunmak için uzman konuğu ile birlikte yarım saattir bekleyen ve metrobüs yoluna dahi girmeyen A Haber muhabirinin yayını kesilmeye çalışıldı. Uzman konuğuyla canlı yayına bağlanan A Haber muhabirinin yanına gelen İBB çalışanı kamerayı kapatmaya çalıştı. O anlar kameraya böyle yansıdı….

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