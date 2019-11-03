Artık sürücü belgesi, kimlik ve pasaport yenileme 8 dakikada, adres değişikliği ise 5 dakikada gerçekleşiyor
Ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi, iş ve işlemlerin hızlı sonuçlanabilmesi için nüfus müdürlüklerini yenileme çalışması başlatıldı. “Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti” çalışmasıyla nüfus müdürlükleri hem modernleşiyor hem de benzer standartta oluyor. Bu kapsamda ilk uygulama Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binasında gerçekleşti.
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