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Ayet-el Kürsi dinle! Ayet-el Kürsi'nin Arapça okunuşu Türkçe anlamı!

21.01.2020 | 14:58

Ayet-el Kürsi, Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 255. ayeti olan 'Ayet-el Kürsi'nin pek çok fazileti vardır! İşte Ayet-el Kürsi'nin Arapça okunuşu ve Türkçe meali...

Bismillahirrahmânirrahîm


Bakara Suresi 255.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi'nin Türkçe Anlamı


Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
255- Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

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