Balıkçılar "vira bismillah" dedi

Av yasağının sona ermesiyle ülke genelinde olduğu gibi Bursalı balıkçılar da ‘Vira Bismillah’ dedi. Balıkçıların limandan ayrılması havadan da görüntülenirken vatandaşlar balıkçıları limanlardan el sallayarak uğurladı. Vira Bismillah diyerek denize açılan balıkçılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı mezgit yemeye davet etti.
1 Eylül itibariyle resmen sona erecek ve yasağın bitmesiyle beraber balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açıldı. Marmara Denizi’ne kıyısı olan Karacabey Boğazındaki Kurşunlu Mahallesi’ndeki balıkçılar da törenle limandan denize açıldı. Havai fişeklerle denize açılan balıkçı tekneleri havadan da görüntülendi.