Ceren Özdemir'in katil zanlısı adiliyede
Türkiye’yi yasa boğan Ceren Özdemir cinayeti hakkında yeni son dakika detayları gelmeye devam ediyor. Ceren Özdemir, Ordu’da önceki gün kurstan çıkıp evine gittikten sonra evine gireceği sırada kalbinden ve göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Ceren’in katil zanlısının açık cezaevinden iki kez firar eden cinayet hükümlüsü Özgür Arduç (35) olduğu belirlendi. Katil zanlısı adliyeye sevk edildi.
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