Çocuklara oyuncak alırken nelere dikkat edilmeli? Çocuklara oyuncak seçimi nasıl olmalı?

Yarıyıl tatilinin devam etmesi üzerine çocukların en çok zaman geçirdiği ürünler oyuncaklar oluyor. Ticaret Bakanlığı'nca bir ay önce yapılan düzenleme ile de oyuncaklar, bebek ve çocuk malzemelerinde kullanılan bazı kimyasal maddelerin kullanım limitleri yeniden düzenlendi.

Aileler oyuncakları alırken nelere dikkat etmeli ve nasıl seçmeli sorularının cevabını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Ozan Uzunhan A Haber'e anlattı.

"OYUNCAKLAR GÜVENLİ VE YAŞA UYGUN OLMALI"

Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz ay yeni bir düzenleme yaparak oyuncaklar, bebek ve çocuk malzemelerinde kullanılan bazı kimyasal maddelerin kullanım limitlerini düzenleyerek oyuncaklardaki kurşun, krom, fenolün, bisphenol limit değerleri azalttı. Bununla birlikte oyuncakların içindeki kimyasal miktarlar çocukların sağlığına zarar vermeyecek boyuta getirildi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Ozan Uzunhan: "Oyuncaklar nöromotor ve psikososyal gelişimleri için çok önemlidir. Bu noktada iki unsur var 1. Oyuncağın güvenli olması, 2. ise yaşına uygun olması. Her yaşın oyuncakları farklıdır. İlk aylarda bebekler için daha çok kavrama ve yakalama oyuncakları, 2 aylık bebeklerde renkli dönenceler seçilebilir. Aynı şekilde 4- 5 ay civarında eli ile kavrayabileceği yumuşak oyuncaklar, emeklemeye başladıktan sonra bir takım sesler çıkarabilen ürünler seçilebilir. 1 yaştan sonra tuşlu, hareketli mekanizması olan, birbirine geçirilebilen halkalar, küpler ve geometrik şekiller içeren oyuncaklar tercih edilebilir. Özellikle 2 yaştan sonra çocukların dramatizasyon yetenekleri artıyor. O noktada insan figürü içeren veya mesleklerle ilgili oyuncaklar seçilebilir." dedi.