Deprem Elazığ ve Malatya'yı vurdu! Depremden 11 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı

Elazığ’da meydana gelen depremde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından iki kadın birer saat arayla sağ çıkarıldı. AFAD ayrıca, biri Elazığ merkezde, diğeri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığını duyurdu.