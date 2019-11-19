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Dostları Türk Tiyatrosu'nun usta ismi Yıldız Kenter'e bu sözlerle veda etti...

19.11.2019 | 10:56

Pazar günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor. Törene katılan sanatçılar hayatını kaybeden usta tiyatrocu Yıldız Kenter'i anlattı.

Törene katılan oyuncu Nevra Serezli, Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'i anlattı. Serezli, şunları söyledi Tiyatronun temel taşlarından biri. Ben gözümü açtım, Yıldız ve Müşfik Kenter ile tanıştım. 1963 senesinden beri her oyununu izledim. Beraber İngiltere'de bir oyun oynama şerefine nail oldum. Her zaman çok hayranlıkla izlediğim bir sanatçıydı. İyi bir usta ve hocam da oldu bir sene. Bazı insanlar var ya hani onlar hiçbir zaman gitmezmiş gibi düşünülür. Yıldız hocamın gidişi böyle çok şok etti beni. Çünkü o hep vardır. Hep bu tiyatroda şu perde açılacaktır. Biz de arkaya kulise gidip onu öpeceğiz ve kutlayacağız. O da bizi karşılayacak gibi geliyor. Bu son yıllarda çok fazla değer kaybettik.


"BENİM İÇİN ÇOK YÜCEYDİ"
Oyuncu Melek Baykal, Sanata, sanatına ve hayata çok değer verdiğini biliyorum. Benim için çok yüceydi. Yıldız Kenter bir cumhuriyet kadınıydı. Onun izinden gitmemiz gerekiyor diye konuştu.


KENTER'İ ANLATIRKEN GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI
Oyuncu Sumru Yavrucuk, Yıldız Kenter'i anlatırken göz yaşlarını tutamadı. Türk tiyatrosunun başı sağ olsun diyen Yavrucuk, Kuşkusuz en önemli tiyatro insanımızı, hocaların hocasını, canımızı kaybettik. Bütün hayatı sevgi ve bu sevgiyi yaymakla geçti. Onu düşündüğüm zaman sevgisini ve sanata tutkusunu hatırlıyorum diye konuştu.

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