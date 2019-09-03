Eymen’in minik cansız bedeni bu çukurda bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın dövülerek öldürüldükten sonra cesedinin tandırdan çıkmasının yankıları sürerken, vahşi cinayeti işledikleri iddia edilen anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin'in minik çocuğun cansız bedenini bıraktıkları tandır çukuru İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

"Kasten tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanan Serkan Elçetin ve Mine Durak'ın, 5 yaşındaki Eymen'in minik cansız bedeni, İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar'da kırsal bir alanda bulunan harabe evin bahçesindeki tandır çukurunda bulundu. Evin arka kısmında bulunan ve uzun süredir kullanılmadığı anlaşılan tandır çukurunda kan lekeleri olduğu görüldü.

EVİN ÖNÜNDE GÜVENLİK KAMERASI VAR

Öte yandan, Eymen'in minik bedeninin bulunduğu harabe evin önünde güvenlik kamerası yer alması ise dikkat çekti. "Bu çevrede 7/24 kameralarla denetim yapılmaktadır" yazılı bir levhanın üzerinde bulunan güvenlik kamerasının çalışıp çalışmadığı ise bilinmiyor.