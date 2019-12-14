Jandarmadan öğrencilere yardım eli
Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından örnek bir davranış sergilenerek öğrencilere kışlık ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Ayrıca okullarda tespit edilen ihtiyaçlar da yine jandarma tarafından giderildi. Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Erişti İlkokulu ve ana sınıfında okuyan öğrencilere, giyecek ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. Okulun eksiklerini tespit eden ekipler, okula Atatürk büstü ve jeneratör de aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:07
Jandarmadan öğrencilere yardım eli 14.12.2019 | 10:47
00:48
İranlı uyuşturucu kuryelerine Antalya Havalimanı'nda operasyon 14.12.2019 | 10:35
01:12
Otomobil bariyerlere çarptı; sürücü ile nişanlısı yaralı 14.12.2019 | 10:32
02:14
Dev yayın balığı görenleri şaşırttı 13.12.2019 | 18:16
03:36
108 yaşındaki Ali Çevik, Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti 13.12.2019 | 18:16
02:46
Yaralı olarak bulunan kızıl şahin koruma altına alındı 13.12.2019 | 18:16
00:21
Genç kızın bisiklet sürücüsü tarafından saldırıya uğradığı anlar kamerada 13.12.2019 | 18:16
00:19
Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdı 13.12.2019 | 18:16
00:44
Kadıköyde uyuşturucu operasyonu kamerada 13.12.2019 | 16:46
03:38
Esenyurt'ta iki genci darp edip gasp eden 6 lise öğrencisi gözaltında 13.12.2019 | 16:29
02:34
Esenyurt'ta metruk binada 15 günlük bebek cesedi bulundu 13.12.2019 | 16:25
04:11
Bakan Albayrak'tan Kayseri'de esnafı ziyaret etti, tezgahın başına geçti 13.12.2019 | 16:25
08:36
Çay ısmarladıktan bir gün sonra kask takıp dehşet yaşattı 13.12.2019 | 15:39
05:48
Haklarında kayıp ilanı olan bir erkek ve bir kadın evde ölü olarak bulundu 13.12.2019 | 15:27
02:01
17 kişilik okul servisinde 34 öğrenci 13.12.2019 | 16:09
03:30
Gaziosmanpaşa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı 13.12.2019 | 15:41
04:09
01:12
Çinli Lisha'yu neden öldürüldü? Şüphelilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı 13.12.2019 | 15:33
07:00
Şişli’de 6 katlı binanın çatı katında çökme: 3 yaralı 13.12.2019 | 13:46