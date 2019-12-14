Jandarmadan öğrencilere yardım eli

Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından örnek bir davranış sergilenerek öğrencilere kışlık ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Ayrıca okullarda tespit edilen ihtiyaçlar da yine jandarma tarafından giderildi. Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Erişti İlkokulu ve ana sınıfında okuyan öğrencilere, giyecek ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. Okulun eksiklerini tespit eden ekipler, okula Atatürk büstü ve jeneratör de aldı.