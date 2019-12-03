Web TV Yaşam Kadınlara dehşeti yaşatmıştı, o anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kadınlara dehşeti yaşatmıştı, o anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

03.12.2019 | 09:35

Edirne’de minibüsteki yolculara ve kaldırımda yürüyen kadınlara henüz belirlenemeyen ve kimyasal madde olduğu iddia edilen sıvı maddeyle saldırı anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

İddialara göre, okulu için Edirne'ye taşınan 19 yaşındaki A.Y.Ö., annesiyle birlikte kaldırımda yürürken henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek şahıs tarafından belirlenemeyen bir sıvıyla saldırıya uğradı. Saldırgan şahıs hızlıca olay yerinden uzaklaşırken, yüzünde yanıklar oluşan genç kız ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekiplerini alarma geçiren şüpheli, bu kez de Edirne Toplu Ulaşım Sistemine ait minibüste yolcularla birlikte yolculuk yaparken tam yolcular minibüsten ineceği esnada yanında bulunan sıvıyı yolcuların üzerine attı. Sıvının isabet ettiği G.Y. isimli kadının yüzünde de kızarıklık oluştu. Şüpheli şahıs minibüsten inerek kaçtı. Yaralanan kadın ise olay yerine yakın polis ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.
Bölgede bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede poşete sarılıp yol kenarına atılmış şüpheli bir şişe buldu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere şişeye el konulurken, yaşanan olaylarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.


DEHŞET GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, anne ve kızın kaldırımda yürüdüğü görülüyor. Bu sırada erkek bir şahsın anne ve kızın yanına gelip elinde bulunan maddeyi kızın yüzüne attığı ve etrafta panik ve telaş anları güvenlik kamerasına yansıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:35
Müge Anlı, 3 aylık bebekken annesinden ayrılan Ceylan'ın anneannesi buldu! 03.12.2019 | 10:46
01:35
İstanbul barajları alarm veriyor 03.12.2019 | 10:42
02:04
Yeter ki kalplerde engel olmasın 03.12.2019 | 10:23
04:18
İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklular arasındaki demir sopalı kavga kamerada 03.12.2019 | 10:02
03:26
3 Aralık Uluslararası Engelliler gününde şok eden manzara 03.12.2019 | 09:48
01:19
Şok operasyonda böyle yakalandılar 03.12.2019 | 09:45
02:24
Kadınlara dehşeti yaşatmıştı, o anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 03.12.2019 | 09:35
02:00:28
Esra Erol (2 Aralık 2019 Pazartesi) canlı yayını tamamı kesintisiz izle! O çift boşandı... 03.12.2019 | 08:34
01:40
Uludağ'da 2 dağcı kayboldu... İşte son gelişmeler... 02.12.2019 | 20:23
06:59
Simitçiye iki haftada ikinci davetsiz misafir 02.12.2019 | 18:02
03:03
Falezlerden ölüme böyle atladı 02.12.2019 | 18:02
00:40
Çukura düşen atı itfaiye kurtardı 02.12.2019 | 18:02
01:20
Avcılar'da markete giden dede ile toruna araba böyle çarptı 02.12.2019 | 18:02
01:27
Varto’da kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı 02.12.2019 | 18:02
06:33
Küçükçekmece sokaklarına asılan afişlere tepki 02.12.2019 | 17:16
00:58
İzmir'de eşi tarafından öldürülen kadının son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı! 02.12.2019 | 16:48
03:26
Uludağ’da 2 dağcı kayboldu 02.12.2019 | 14:52
11:27
Müge Anlı'da vahşi cinayetin tanığından şok açıklama! 'Seslerini duyunca...' (2 Aralık 2019 Pazartesi) 02.12.2019 | 13:20
02:13:59
Müge Anlı (2 Aralık 2019 Pazartesi) canlı yayını tamamı kesintisiz tek parça izle! Cinayet gecesi silah sesleri... 02.12.2019 | 13:26
01:15
Türkiye hayranı turistlerden 'Türkiye'de can güvenliği yok' diye propaganda yapan hainlere tokat gibi cevap! 02.12.2019 | 10:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN