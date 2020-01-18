Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi’nde görevli arkeolog Merve Kaçmış’ın uğradığı mobbing sonucu intihar ettiği iddiasıyla müze müdürü E.Ö. ile 2 uzman, görevden uzaklaştırıldı
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