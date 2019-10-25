Samsun'da yangında evi küle dönen aile yardım bekliyor

Samsun'da çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Cort ailesi, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Samsun'un Atakum ilçesi Kulacadağ Mahallesi'nde, 23 Ekim'de çıkan yangında Musa Cort'a (45) ait ev yanarak kül oldu. 3 çocuğu okulda olan Cort, bir oğluyla birlikte kendini son anda dışarı atarak yangından kurtuldu. Evi kullanılamaz hale gelen aile, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Yangın anında yaşadıkları korku dolu anları anlatan Musa Cort, Dumanı fark edince boğazım yandı, kalktığımda evin yandığını gördüm. Az daha ben de alevler arasında kalıyordum. Çocuklarımın 3'ü okula gitmişti. Oğlum Hamza yanımdaydı. O da korkup bahçeye kaçmış. Dumandan etkilendiğim için hastaneye gittim. Sonradan eşim geldi fakat evi kurtaramadık. Bütün emeğim, tüm eşyalarım yandı dedi.

YARDIM BEKLİYORLAR

Yaklaşık 50 bin liralık zararı olduğunu belirten Cort, 'Bu zararı karşılayacak maddi gücüm yok. Gelirim yok, giderim çok. Behçet hastasıyım, çalışamıyorum da. Ne diyebilirim ki Yardım bekliyorum. Çocuklar okuldan eve döndüğünde yukarı çıkmak istediler. Odalarına gitmek istediler. Çocuğa nasıl anlatacaksın artık bir odalarının olmadığını Yukarı çıktıktan sonra da ağlamaya başladılar. Bu evi sağdan soldan aldığımız yardımlarla ve büyük bir emekle yaptık. 4 yıldır burada yaşıyorduk. Nasip buraya kadarmış. Her şeyimiz yandı, hiçbir şey kalmadı. Ayağıma giyecek bir çorabım bile yok artık. Komşularımızdan, tüm köy halkından ve muhtarımızdan Allah razı olsun. Herkes gücünün yettiğince bir şeyin ucundan tuttu şeklinde konuştu.