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Sivaslı vatandaş yolda bulduğu yılanı yakalayıp su şişesine soktu!

23.10.2019 | 16:28

Sivas'ta esnaflık yapan Hakan Çakmak(38), aracı ile seyir halindeyken yol üzerinde gördüğü yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak pet şişeye koyan vatandaş, yılanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Sivas'ta inşaat malzemeleri satan Hakan Çakmak, ahırlar bölgesinde aracı ile seyir halindeyken yolda sürünen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı fark etti. Aracını durdurarak yılanı yakalayan Çakmak, plastik su bidonuna koyarak kent merkezinde bulunan bir kafeye getirdi. Çakmak, daha sonra Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kafeye gelen ekipler yılanı teslim aldı.


Yılanı yakalayan Hakan Çakmak, Ahırlar bölgesindeki çiftliğime giderken yılanın yol üzerinde olduğunu fark ettim. Araçların ezebileceği düşüncesiyle aracımı durdurarak yılanı yakaladım. Biraz uğraş sonrası yılanı bidon içerisine yerleştirdim. Ardından yılanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettim. Bir hayvana nasıl bir sevgi ile yaklaşırsanız onun karşılığını alırsınız. Bazen hayvanlara eziyet edildiğini görüyoruz. Lütfen hayvanlara eziyet etmeyelim dedi.


Ekipler tarafından alınan yılanın muayene edildikten sonra doğaya salınacak.

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