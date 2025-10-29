Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Kocaeli Gebze'de 5 katlı bina çöktü: Ekipler olay yerine sevk edildi! Enkaz altında kalanlar var
Giriş Tarihi: 29.10.2025 07:51 Son Güncelleme: 29.10.2025 08:20

Son dakika... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Enkaz altında 7 kişinin olduğu bildirildi.

Son dakika! Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bina çöktü. Enkaz altında 7 kişinin olduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olay Gebze Güzeller mahallesinde meydana geldi. 5 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz AHaber canlı yayınında, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü enkaz altında 7 kişinin olduklarını tahmin ettiklerini bildirdi.

İşte binanın yıkılmadan önceki hali

