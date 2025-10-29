SON DAKİKA | Kocaeli Gebze’de 5 katlı bina çöktü: Ekipler olay yerine sevk edildi! Enkaz altında kalanlar var

Son dakika! Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bina çöktü. Enkaz altında 7 kişinin olduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

SON DAKİKA | Kocaeli Gebze'de 6 katlı bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler

Olay Gebze Güzeller mahallesinde meydana geldi. 5 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz AHaber canlı yayınında, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü enkaz altında 7 kişinin olduklarını tahmin ettiklerini bildirdi.

İşte binanın yıkılmadan önceki hali

SON DAKİKA | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! ilk görüntüler

AYRINTILAR GELİYOR...