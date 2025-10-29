SON DAKİKA: Gebze'de 6 katlı bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi | Video 29.10.2025 | 08:31 Son dakika haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Gebze Güzeller mahallesinde meydana geldi. 6 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.