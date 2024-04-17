Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu annesi Suphiye Orancı’yı arıyor! Müge Anlı’da her şeyi anlattı!

Yeşilçam'ın usta ismi Metin Akpınar'a açılan babalık davası Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Usta oyuncu Metin Akpınar'ın 35 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. 1987 yılında Suphiye Orancı ile Antalya'da tek gecelik bir ilişki yaşayan Metin Akpınar'ın dünyaya gelen ikiz kızlarından olan Duygu Nebioğlu, açtığı dava ile usta oyuncunun babası olduğunu kanıtladı. Nebioğlu annesini bulmak için Müge Anlı'ya çağrı yaptı.

"ANNEMLE EN SON 2010 YILINDA GÖRÜŞTÜM"

Annesi ile en son 2010 yılında görüştüğünü söyleyen Duygu Nebioğlu "Babamın Metin Akpınar olduğunu yeni öğrenmiştim o zaman. Annem Almanya'da yaşadığı için, görüntülü konuşmuştuk. Karşılıklı çok gözyaşı da döktük. Ama bir daha ne aradı, ne de sordu. Dayımlarım ve teyzemlerin üzerinden de ulaşamıyorum. Annesi öldüğünde Türkiye'ye geldi ama benden gizlediler. Bizimle görüşmek istemiyor. Ben annemi bulmak istiyorum. Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Ancak onun bulabileceğine inanıyorum. Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin" ifadelerini kullandı. Nebioğlu'nun çağrısına kulak veren Müge Anlı, genç kadını annesini bulmak için canlı yayına çağırdı.

"METİN AKPINAR FİLMLERİYLE BÜYÜDÜM"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Nebioğlu, Metin Akpınar fimleriyle büyüdüğünü dayısının itirafıyla Metin Akpınar'ın babası olduğunu öğrendiğini anlattı.