Muharrem cumhurbaşkanı olursa halkı "zorunlu bir eğitim seferberliğine" tabi tutacakmış.

Muharrem cumhurbaşkanı olamayacağına göre laf burada biter ama biz lafı sürdürelim ve alıp başka bir yere getirelim.

O zaman "başörtüsü sorunu" da kendiliğinden çözülecekmiş.

Çünkü okuyan başını açarmış.

Başını örten "cahillikten" örtüyormuş.

Bu bir "inanç" meselesi değilmiş, bir sorunmuş.

Başı örtülü üniversite mezunu hanımları, doktorları, öğretmenleri, milletvekillerini, bakanları bunların gözüne sokmak lazım ama gülmekle yetiniyoruz.

Halk cahil olduğu için AK Parti'ye oy veriyormuş, bir okusa herkes koşup oyunu CHP'ye yağdıracakmış.

Bu kafayla kafa bulmak bile artık yoruyor...

Ama bir tek şeyi doğruluyor: Bunlar iflah olmazlar.

***

Kemalist'in aklı ekonomiye basmaz.

Ekonomiden anlar görünenleri, aslında Kemalist olmayan ama mahallelerinden korkan hokkabazlardır.

Kemalist'in ufkunda bir tek şey vardır: Eğitim.

Her sorunu eğitimsizliğe bağlar ve her sorunun eğitimle çözüleceğini sanır.

Asla cevap veremeyecekleri sorular da ortada durmaktadır: Yirmi yedi yıl kesintisiz iktidarda kaldınız, halka niçin eğitim vermediniz?

Hani ne oldu o halkevleri, millet mektepleri falan?

Çünkü okuma yazma öğrenmekle "işin bittiğini" sandınız.

Hani ne oldu o Eski Yunanca, Hititçe, Sümerce muhabbetleri?

Herifçioğlu Troya'ya saldıran Ahayalılar'ı "Aka Türkleri" sanıyor, verdiğiniz eğitim bu.

Köy Enstitüleri'ni kurdunuz, on yıl sizin elinizdeydi...

Beşinci sınıf birkaç yazarla üçüncü sınıf birkaç ressamdan başka bir şey yetiştirebildiniz mi?

Madem halkı pek güzel eğitmiştiniz ve eğitmekteydiniz, sizi niçin iktidardan indirdi?

Cahil olduğu için...

E o zaman eğitim politikanız daha siz gitmeden iki seksen yatmış demek ki...

Ama yorulduk artık ha...

Arslan Muharrem ha gayret, sen bu yolda devam et.

Hoş olmayan boşluğun, alamayacağın oyların teminatıdır.

*

Joe Biden öldü mü?



"Türkiye hiçbir ülkeden, hiçbir makamdan ve hiçbir emperyal gücün sözcüsünden asla talimat almayacaktır."

Kemal Kılıçdaroğlu

*

Tıptan da anlar



"Önce bulaşmayı önleyeceksin, bunun önlemlerini alacaksın. Eğer hastalık bulaştıysa bütün önlemlere rağmen, onu tedavi edeceksin. Bu kadar basit."

Dr. Kemal Kılıçdaroğlu