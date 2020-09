Her gazetecinin, her gazetecinin değil artık her vatandaşın bildiği bir laf vardır:

"Köpek adamı ısırırsa haber değildir, adam köpeği ısırırsa haberdir."

Ne yazık ki köpek ısıran sapık ha deyince bulunamıyor... Bir bulsak manşet yapacağız.

Bunun yerine köpek patisi kesen sapıklarla, patilerini hortumla bağlayıp köpeğin ırzına geçen sapıklarla yetinmek zorunda kalıyoruz.

Herif bir de zeytinyağı gibi üste çıkıyor:

"Ne olmuş yani, alt tarafı köpek yahu!" Ve de "mala zarar vermekten" birkaç yüz lira ödeyip gidiyor.

***

Haber olmayan haberlere bayılırım.Türk basınının "" gibidir.Herif yazıyor: "Ne ayıp... İnsan sevgilisini öper mi hiç?Hükümet nikahını bastıracaksın, gerdek gecesini bekleyeceksin.Dün gene haber olmayan bir haberle emekli memurlar gıdıklandılar:Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etmiş...Çelenk koymuşlar, falan filan.Gazeteci olmayan emir kulu çocukların emirle yazdıkları haberde asıl haber, haberin dibinde yatıyor:Kılıçdaroğlu, "demiş!Alsana, çeksene manşete bile değil, manşet üstüne! Bundan daha güzel skandal olur mu?İki yudum ıhlamur arasında emeklinin içi rahatlasın... Kahvehanede yüzler gülsün..." diye sevinsin garipler...Kılıçdaroğlu'na sorarsanız geçen seçimlerin de bir tek kaybedeni vardı, o da AK Parti'ydi.O zaman güçlenme iddiasında haklıdır.Üstelik "" de ihmal etmiyor:" demiş.Hayır, olamaz.Atatürk'ün partisi yanlış yapamaz.Sizi men ederim sayın Kılıçdaroğlu.Şiddetle reddederim.Gerçi Muharrem İnce eski kurultayda "" demişti ama partiden değil başkandan sözediyordu.Kılıçdaroğlu, Anıtkabir defterine yazdığı satırlarda da, "" buyurmuş.Demek ki hakimiyet şu anda milletin değil, ya da kayıtlı şartlı olarak milletin.İkisinden biri.Kimin acaba? Joe Biden'ın mı?Tayyip Erdoğan herhalde uzaydan zembille indi ya da Sisi gibi darbeyle göreve geldi.Peki Atatürk kalkıp bu defteri okumuyor mu, "" diyemiyor mu?Bir dese, asıl işte o zaman haber.

***

Alın bir haber daha: Gürsel de otobüs almış.Büyük şehirleri dolaşıyormuş, sıra küçük şehirlere de gelecekmiş.Cumhurbaşkanı olmak istiyormuş.İstemeyen bir tek partinin kadrolu kedisi Şero kaldı galiba, ha gayret... "" olarak niçin düşünülmez?Kedi gibi munis ve sevimli Abdullah Gül düşünülüyor da...Eğer sağa açılmak ve herkesi kucaklamak istiyorlarsa, Ayasofya kedisi Gli de var!