Beyaz Saray'ın gelmiş geçmiş "first lady"lerinin portrelerini toplamışlar, sergi açmışlar.

Nancy Reagan, Hillary Clinton, Michelle Obama falan...

Eskiler de var tabii, Mary Lincoln, Frances Cleveland, Eleanor Roosevelt...

Bu Eleanor ilginç bir kadındır, kocası kötürümdü, Amerika'yı onun idare ettiği, resmi evraka kocasının imzasını attığı söylenirdi. Günün birinde başkan olacak teğmen Kennedy'le ilişkisi olduğu da... Hatta, "ablacı" olduğu da...

Bizde de epey bir süre "first lady" tartışma konusu edildi.

Kemalistler Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde başı örtülü kadın görmek istemiyorlardı.

Latife Hanım'ın başında çiçekli şapkayla bir resmini bulup çıkaramadılar ama!...

Sorun, "first lady" kavramında yatıyordu.

İngilizce düşünürsen varacağın yer de buydu: Beyaz Saray'da başı örtülü bir kadın olabilmesi için önce Müslüman başkan gerekirdi.

Şuna "first lady" yerine "birinci hanımefendi" ya da lafı döndürüp dolaştırmadan "hanımefendi" diyebilseler mesele kalmayacaktı.

Orada oturacak olan hanım bir "ecnebi" değildi ki... Ecnebi olanlar bizim entellerdi. İlle Amerikan muhabbeti yapacaklar.

Sonunda, "first lady" Çankaya'da kaldı, "hanımefendi" Beştepe'ye çıktı.

***

Peki, diyelim ki çıkmaz ayın son çarşambasında Meral Akşener cumhurbaşkanlığını kazandı...

Tuncer Bey'in sıfatı ne olacak?

"First lord" değil herhalde!

"First gentleman"... Yoksa "birinci beyefendi" mi?

Hadi buyurun tartışın.

*

Kayıkta kavga



İYİ Parti'de olup bitenler "birbirini yeme" aşamasına ulaştı. Parti ikiye bölündü.

Eski usul milliyetçilerle "daha bir liberaller" arasında kavga sürüyor.

İsterseniz "HDP'yle dostluk etmekte sakınca görmeyenlerle HDP'ye ters bakanlar" diyelim...

Birkaç güne kadar dananın kuyruğu kopacak. Parti iç muhalefetin istifa kararı bekleniyor.

Bakalım çatlayan ve su sızdıran testi ortadan ikiye ayrılır mı? Bu durumda milliyetçilerin eski yuvalarına dönmeleri gerekecek.

Meral Hanım da evine mi döner tatil köyüne mi gider, bilmem artık.

Fakat günün birinde tıpkı Dolunay Partisi gibi elbette "müteveffa partiler mezarlığına" kalkacak olan İYİ Parti'de bir şey dikkatimi çekti:

Partinin doğa ve çevre politikaları, eğitim politikaları, Ortadoğu politikaları, hukuk ve adalet politikaları gibi kolları varmış... Başkanlıkları var... Hatta bir de "siyaset akademisi" varmış...

Bu konularda İYİ Parti'den herhangi somut bir şey, bir öneri, bir politika kırıntısı duymuş olan parmağını kaldırsın.

Sonra da biz ciddiye almayınca kızıyorlar.

Joe Biden'ın kurduracağı "muhayyel" bir koalisyonda iki bakanlık için birbirlerini yerken kayığı devirecekler...