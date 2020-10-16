Ortada fol yok yumurta yok, "bir kısım basın" günlerdir erken seçim diye yırtınıyor. Ne günleri, iki yıldır yırtınıyor.

Okuyucunun hiç umurunda değil ama olsun...

Defalarca ve defalarca "erken seçim yok" denilmesine rağmen, bir yandan "öldük bittik mahvolduk" edebiyatına hız verirken bir yandan da erken seçim çığlıkları atıyorlar.

Bunu niçin yapıyorlar?

Birincisi, konu kıtlığından.

İkincisi, akılları gündelik politikadan başka şeye basmadığından.

Üçüncüsü, ısrarla sürdürdükleri "vahşi muhalefetten" yorulan ve ufak ufak kaçmaya başlayan "müşterilerini" diri tutmak ve de elde tutmak için.

Olmadı, yedekte "vatan millet Sakarya Dumlupınar" gibi destek konuları da her zaman hazır.

Başka bir sermayeleri de yok zaten.

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