Daha çok çocuklara ve ergenlere seslenen yeni bir binek çıktı ya ortaya, elektrikli "scooter"... Saatte 25 kilometre ancak yapıyormuş...

Ellili yıllarda bunun benzinlisi çok yaygındı, unutulmuş anlaşılan. Önce Vespa çıkmıştı, sonra Suzuki ve diğerleri.

Türk Dil Kurumu da ille maydanoz olacak ya, Türkçesi aranıyormuş.

Bir zamanlar TDK ile çok dalga geçilirdi, hostese "gök konuksal avrat", imambayıldıya "içi geçmiş dinsel kişi" falan...

Meclisin çevre komisyonunda ciddi ciddi tartışılmış, scooter'a ne diyelim?

Çevre komisyonunun işi buymuş meğerse.

"Bas git" diyenler olmuş.

"Bin git" diyenler olmuş.

Lafın doğal arkasını getirmeyip "ya da..." diye ima edenler olmuş.

"Bin git" en uygunu gibi görünüyor ama kalıbımı basarım, scooter, scooter olarak kalacak.

Çünkü TDK'nın "selfie" karşılığı icat ettiği "özçekim" kelimesini bugüne kadar bir tek kişinin ağzından duymuş değiliz!

Ecevit hayatta olsaydı ciddiye alırdı, ama o da son zamanlarda "nodallıklardan" falan söz ediyordu.

Uyduruk Türkçe bilgisayar programcıları dünyasında çok yaygın ama... Postayı açıyorsun, çocuk "mektup yaz" diyemiyor, "ileti oluştur" diyor...

Ha bir de maç anlatanlar arasında "tedavisi gerçekleştiriliyor" yavesi çok yaygındır.

Bu millet "nick" kullanıp "chat" yapıyor, beğendiğini de "like"lıyor, ona çare bulabildiniz mi ki?

İsterseniz Türkiye güzellerini toplayıp onlara sorun.

Şimdi bir manyak da çıkar "Atatürk koyalım" der, vallahi düşer bayılırım.

***

Size de ha gayret



Gözünüz aydın, Halk Partisi geliyormuş.

Var ya, diyeceksiniz.

O Cumhuriyet Halk Partisi, bu sadesi, kısaca Halk Partisi.

Seçmenin kaçta kaçının oy verirken çuvallayacağını merak ederim.

Bari amblem olarak altı ok yerine altı mızrak falan seçsinler de kafalar iyice karışsın.

Kimler kuracakmış bu yeni partiyi? Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, Algan Hacaloğlu, Onur Öymen, Şahin Mengü...

Kılıçdaroğlu'nun kazığını yemişler partisi!

Mustafa Özyürek'in de adı geçiyor. Namuslu adamdır. Lakin hizipçinin dibidir, Deniz Baykal'ın has adamıdır.

Demek ki bu parti, Deniz Baykal partisi.

Fakat Deniz Baykal'dan tık yok.

Kızı Aslı'yı da başkan yapacaklarmış.

En iyisi Ahmet Necdet Sezer'i de onursal genel başkan yapsınlar, on üç yıl sonra ilk defa ağzını açtı!

Muharrem İnce'nin de bunlara katılıp katılmayacağı merak ediliyormuş.

Kemal Bey İnce'yi cumhurbaşkanlığına gene aday göstersin, bunlara da iki bakanlık sözü versin, çil yavrusu gibi dağılırlar.