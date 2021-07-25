Sıcak bastırdı, çok kişi tatilde, bayram trafiğinin eziyeti bir yana "geleneksel boğulma haberleri" de revaçta...
Bu yıl deniz kıyısı dramına bir de seller eklendi.
"Can pazarı", "öldüren serinlik", "bayrama gölge düştü" gibi yaratıcı başlıklar da atılıyor.
Çok fazla çeşitleme yapılamıyor, ne de olsa konu kısır hem de üzücü.
Kimsenin fazla üzüldüğü de yok tabii, "vah vah" deyip geçiyorlar.
Eskiden "Gelinliğini giyemeden gitti" başlığı revaçtaydı, şimdi de "Evlilik için gün sayarken sel sularına kapıldı" gibi duygusal yaklaşımlar gözde...
Üç kişiyi kurtarmak için denize atlayıp bir daha çıkamayan çocuk da can sıkıyor.
Fazla çeşitleme yapılamıyor, o zaman mazmun aranıyor.
"Serinlemek için girdiği denizde boğuldu"...
Yok bir de ısınmak için mi girecekti yani?
"Dalgalı suda gözden kayboldu"...
"Gece vakti girdi böyle oldu"...
"Boğularak can verdi"...
"Cansız bedenine ulaşıldı"...
Yasağa rağmen denize girip boğulan da var, kendisini uyaran cankurtaranı bıçaklayan da.
***Sel suları bir yana, deniz, baraj gölü ve sulama kanalı kayıpları şimdilik 9 kişi.
***Lumpen burada da kural tanımıyor.
***Yıllar önce Susurluk'ta da bir dram yaşanmıştı.