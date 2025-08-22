Ekranda değilim, çubuğum yok, lafı dolandırmayı da sevmiyorum, dümdüz söyleyeyim...

Trump barış yapıyor diye anlatılıyor, barış aşağı, barış yukarı...

Aldırmayın, şova kanmayın!

Trump barış yapmıyor, DÜNYAYI SAVAŞA HAZIRLIYOR.

Bu gerçeği kafanıza çakın...

***

Becerir beceremez ayrı konu...Bu arada Nobel de alır Trump, ne önemi var, kimlere vermediler ki Nobel Barış Ödülü 'nü...Fakat sorgulayacağınız bir nokta da şudur:yeni düzenler, yeni paylaşımlar, yeni sınıflar ve yeni iktisat geniş çaplı savaşlar olmadan ortaya çıkmadı hiç...Bu kez mümkün mü?

***

Anlaşmalar, barış için atılan imzalar, ateşkesler, ittifaklar...Bütün bunlar içlerinde samimi barış, milletler arasında eşitlik ve refah hedeflerini barındırsın istiyoruz ama geçenlerde de yazdım ya;asıl büyük savaşların yaklaştığından korkacaksın...

***

***

Peki bugün ne oluyor? Yeni Dünya Düzeni 'ni kim, nasıl kuracak çekişmesi bu...Trump'ın arkasındakiler yeni düzenin Amerikan hegemonyasının tasarımı olsun istiyorlar. Londra merkezli "küreselci elit" ise farklı yollar peşinde...Hiç şüpheniz olmasın...

***

Yaşayıp göreceğiz...

Ve zaman o kadar hızlı ki...

Birçok şey hemen önümüzdeki eylül, ekim aylarında tezgâha koyulacak ve belirginleşecek...

Sıkı duralım ve sükûnetle izleyelim.

***



NOT DEFTERİ

Bazen çağın değiştiğini işaret eden olaylar o kadar yavaş olur ki, gerçekleştikleri sırada fark edilmezler. Bazen de tıpkı şimdiki gibi olur, TV ekranından altyazının geçmesine yetecek birkaç saniye içinde her şey değişiverir. (DOUGLAS COUPLAND / Oyuncu-1)