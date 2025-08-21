"Oğlu her gün işe gidiyor, mecbur; ameliyatlı ihtiyar annesi evde yalnız kalıyor, aslında dolu kardeşi var, evli barklı hepsi, biraz da onlar bakamıyor muymuş annelerine" diyor...

Gözü yaşarıyor anlatırken...

"Kadıncağız küçücük bir odada sabahtan akşama yatıyor, ara ara ağlıyor; pencereden dışarı bile bakamıyor, çünkü yukarıda..."

***

Bir arkadaşım da şöyle anlattı geçen gün: "Babamın artık yürümesi çok zorlaştı, sürekli bakım gerektiriyor; eh, ihtiyarlık tabii, kapris de yapıyor,adamcağız bir eve alışınca, toparlanıp ötekine gitmek ağırına gidiyor."Sonra da kocaman birçekti,dedi...

***

Hayattan böyle bir dolu manzara aktarabilirim, günlerce sürer ama gerek var mı?Şimdi...Ömürler uzadıkça uzuyor ama bin türlü düşkünlük, hastalık eklenerek...

***

Geçen gün ne göreyim? Resmi Gazete 'de yayınlanan kararlaHerkes aklındakiyle bakıyor olaya tabii...Hemendiyenler var,diyenler var.Ben de içimden şöyle mırıldanıyorum:Stüdyo dairede kim kime bakar?Düşünün,birbirleriyle kavgaediyorlar; "Ben annemi nereye alayımda bakayım, çocuklar ve bizden geriyeevde yer kalmıyor" diye...Müteahhitler mi?Onlar memnun tabii, sistem hep onlara çalışıyor.

***

Stüdyo daireler...

1+1'ler...

Ne bunlar, yüzleşmeye var mısınız?

Hayatı otele çevirmece...

Kenti toplama kampı kılma...

İnsanın gerçeğini iktisat halısının altına tıkıştırmaca...

Gerçek şu:

Müreffeh sınıflar hariç, insanlığımız, merhametimiz, aile bağlarımız sürekli erozyona uğruyor...

***



NOT DEFTERİ

Şen olmak, eğlenmekle aynı şey değildir. Şen insanın mutluluğu, doygunluğun, kemalin mutluluğudur. Özel bir andan çok daha fazlasını barındırır. Çocuğun mutluluğuna benzer. (WILHELM SCHMID / Sakin Kalmak)