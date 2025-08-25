Böyle bir dünya düzeninde olacak olan budur...
Adalet bu kadardır...
Merhametin bile Siyonizm tarafından filtrelendiği bir düzen bu...
***Birleşmiş Milletler'e bağlı gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği (IPC) raporunda 15 Ağustos itibarıyla Gazze'de kıtlık başladığı doğrulanmış...
***Daha yeni yazmıştım, biliyorsunuz...
***Niye yazıyorum?
***İsrail, Mart ile Temmuz ayları arasında Gazze'ye sadece 20 bin ton gıdanın girmesine izin verdi.
***Birleşmiş Milletler bir kişi olsaydı da okkalı bir tokatla kendisine getirseydik falan...
***
BM'nin kıtlık raporunun yayınlandığı gün...
İsrail askerleri ve yerleşimciler Gazze'nin sınırında ziyafet sofraları kurdular, yemekler yediler ve hallerini sosyal medyaya aktardılar...
Öyle bir manzaraydı ki...
Bütün halklar utançtan yerin dibine girdi; devletler ve kurumlar ise gözlerini kapattı...
Susuyorum...
Söz tükendi zaten.
Duygular anlamını kaybetmek üzere...
***
NOT DEFTERİ
Yanılgım bireysel zaferlere fazla bel bağlamış olmaktı... Bugün her şeyimi geri verdiler ama ben artık yoktum. ( ROMAIN GARY / Şafakta Verilmiş Sözüm Vardı )