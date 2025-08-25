Böyle bir dünya düzeninde olacak olan budur...

Adalet bu kadardır...

Merhametin bile Siyonizm tarafından filtrelendiği bir düzen bu...

***

İçinizden öfkeli bir dalgacılıkla "hadi canım!" dediğinize, eminim."Bu teknik bir terimdir" vesaire savunmalarını geçsinler, asabımızla oynamasınlar...

***

Daha yeni yazmıştım, biliyorsunuz...İsrail soykırım yaptığını unutturup Gazze 'de insanların halini birhaline getiriyor diye...Gelinen son nokta da bu...

***

Niye yazıyorum?Kendimiz için bir kenarda not olarak kalsın diye...

***

İsrail, Mart ile Temmuz ayları arasında Gazze'ye sadece 20 bin ton gıdanın girmesine izin verdi.Oysaher ay 60bin tondan fazla gıda girmesi gerek...Kafamdan atmıyorum; bu rakamlar Dünya Gıda Programı 'nın (WFP ) resmi rakamları...Ve Birleşmiş Milletler bu durumu şöyle tarif ediyor:

***

Birleşmiş Milletler bir kişi olsaydı da okkalı bir tokatla kendisine getirseydik falan...Hepsi boşuna...Neden?

***

BM'nin kıtlık raporunun yayınlandığı gün...

İsrail askerleri ve yerleşimciler Gazze'nin sınırında ziyafet sofraları kurdular, yemekler yediler ve hallerini sosyal medyaya aktardılar...

Öyle bir manzaraydı ki...

Bütün halklar utançtan yerin dibine girdi; devletler ve kurumlar ise gözlerini kapattı...

Susuyorum...

Söz tükendi zaten.

Duygular anlamını kaybetmek üzere...

***



NOT DEFTERİ

Yanılgım bireysel zaferlere fazla bel bağlamış olmaktı... Bugün her şeyimi geri verdiler ama ben artık yoktum. ( ROMAIN GARY / Şafakta Verilmiş Sözüm Vardı )