Çocukların bilgiye ihtiyaçları var mı?
Ebeveynler ve öğretmenler öyle düşünmeyi seviyorlar...
Oysa şimdiki çocuklar ihtiyaçlarından çok daha fazlasını biliyorlar; hem de sular seller gibi...
İlkokul üçüncü sınıftaki bir çocuk her gün sadece on dakika ekranlarla ilişkisi olsa, çevresindeki yetişkinleri hafife alacak enformasyon sahibi oluyor; hızlılar, uyanıklar, meraklılar.
Neyse ki, bunu gizlemeyi öğrendiler de çevrelerindekiler duruma tam olarak uyanamıyorlar.
***Kabul etmek zorundayız...
***Bu yaz "ballarım"la çok vakit geçirdim, her an birlikteydik.
***Peki ekranlarla çocukların iç içe olmasının negatif sonuçları var mı?
***
Şunu da not düşeyim...
Soykırımdan söz etmeden...
Siyonist barbarlığını konu etmeden...
Hepimizin bir "izleyici"ye çevrilişimizdeki derin "imtihan"ı görmezden gelerek herhangi bir konuyu ele almak zor...
***
NOT DEFTERİ
Ne zaman yaşamın kendi üzerimizde bir güç elde etmeyi şiddetle arzu edersek -sonsuz bir zenginlik, mutlak bir güvenlik, ölümsüzlük- o zaman arzu bir hırsa dönüşür. Bu bilgi ve hırs işbirliği yaptığında bela gelir. (URSULA K. LE GUIN / En Uzak Sahil)