Tamam! Ben de sabah akşam öfkeyle söylenip duruyorum...

Eş dostla her konuşmam da, "bunlar devlet falan değil, apaçık bir terör örgütü" diyorum...

Bu konuşmaların bombaların paframparça ettiği Gazzeli çocuklarıa çare olacak hali yok elbette...

Ama öfkem diri kalsın istiyorum...

***

...Neden?Bakın bu nokta önemli...Çünkü bu ifadeler Filistin gerçeğinin binlerce kez çekilmiş fotoğrafı olmaktan öteye gitmiyor.İçinde bulunduğumuz ""de yenilebiliriz, çaresizkalabiliriz amahayati önemdeolduğunu bilelim.Gazzelilere çare olamıyoruz ama hiç değilse ""ni konuşalım ve "" öğrenmeye çalışalım...Bunun hem daha sonrası, hem de ötesi var...

***

, bir suç örgütü, tamam!ABD'nin emperyal faaliyetleri gerçekte neyin nesi?

***

Dünyanın her yerinde ve Batı ülkelerinde de Filistin için ayağa kalkıyorlar...AmaBunu hiç konuşmayacak mıyız?

***

Kamuoyumuz, bir zamanlar içimizde çok yol kat edennihayet öğrenmeye başladı..Ancak siyonizm İsrail 'den ibaret değil...İşin bu yönüne hiç takılmadan olup bitenleri anlayabilir miyiz?Peki yadenilen şey neyin nesidir?Ona da bakacak mıyız?

***

Netanyahu 'nun dünyaya kayıtsız katliamcılığını sadece İsrail'in politikalarına bakarak anlayabiliyor muyuz?İmkansız değil mi?

***

Hele şu para, denilen şey...

Parayı bugünkü haline getiren harcı Siyonizm kardı...

Öğrenmemiz gereken ama bugüne kadar ihmal ettiğimiz bilgiler birikiyor, farkında mısınız?

***



NOT DEFTERİ

Atamıyorum üstümden yorgunluğu,ne kadar dinlensem... Bizim yorgunluğumuz gövdemizde değil,ruhumuzda olsa gerek... (KEMAL TAHİR / Yorgun Savaşçı)