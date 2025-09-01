Tamam! Ben de sabah akşam öfkeyle söylenip duruyorum...
Eş dostla her konuşmam da, "bunlar devlet falan değil, apaçık bir terör örgütü" diyorum...
Bu konuşmaların bombaların paframparça ettiği Gazzeli çocuklarıa çare olacak hali yok elbette...
Ama öfkem diri kalsın istiyorum...
***
Lakin tv'de böyle lanetlemelerden öteye gitmeyen yorumcular (!) görünce kızıyorum
...
Neden?
Bakın bu nokta önemli...
Çünkü bu ifadeler Filistin gerçeğinin binlerce kez çekilmiş fotoğrafı olmaktan öteye gitmiyor.
İçinde bulunduğumuz "tarihsel moment
"de yenilebiliriz, çaresiz
kalabiliriz ama uzun erimde alacağımız pozisyonun
hayati önemde
olduğunu bilelim.
Gazzelilere çare olamıyoruz ama hiç değilse "dünyanın jeopolitiği
"ni konuşalım ve "görünmeyen düzeni
" öğrenmeye çalışalım...
Bunun hem daha sonrası, hem de ötesi var...
***
İsrail
, bir suç örgütü, tamam!
Peki konu İsrail ve çıkarları olduğunda ABD ne?
ABD'nin emperyal faaliyetleri gerçekte neyin nesi?
***
Ah gözünü sevdiğim sade insanlar...
Dünyanın her yerinde ve Batı ülkelerinde de Filistin için ayağa kalkıyorlar...
Ama niye devletlerin umurunda değil bu tepkiler?
Bunu hiç konuşmayacak mıyız?
***
Kamuoyumuz, bir zamanlar içimizde çok yol kat eden Siyonizm gerçeğini
nihayet öğrenmeye başladı..
Ancak siyonizm İsrail
'den ibaret değil...
ABD'yi "Büyük İsrail" haline getiren, günümüzde Başkan Trump'a siyonist damat veren düzen nasıl oluşturuldu?
İşin bu yönüne hiç takılmadan olup bitenleri anlayabilir miyiz?
Peki ya Hristiyan siyonizmi
denilen şey neyin nesidir?
Ona da bakacak mıyız?
***
Almanya'da Filistin gösterisine katılan kızın burnunu kıran polisin yumruğu gücünü nereden alıyor?
Netanyahu
'nun dünyaya kayıtsız katliamcılığını sadece İsrail'in politikalarına bakarak anlayabiliyor muyuz?
İmkansız değil mi?
***
Hele şu para, denilen şey...
Parayı bugünkü haline getiren harcı Siyonizm kardı...
Öğrenmemiz gereken ama bugüne kadar ihmal ettiğimiz bilgiler birikiyor, farkında mısınız?
***
NOT DEFTERİ
Atamıyorum üstümden yorgunluğu,ne kadar dinlensem... Bizim yorgunluğumuz gövdemizde değil,ruhumuzda olsa gerek... (KEMAL TAHİR / Yorgun Savaşçı)