Nasıl güzel koku bu?

Fırından az önce çıkmış zeytinli, cevizli ekmek...

Bıçakla dilimlemeye kıyamaz insan; kokusu kaçar diye korkar, öyle bir şey.

Ucundan koparmak yeter.

Zaten ekmekle aram bir süredir iyi değil; kokluyorum, yemiş gibi oluyorum.

Malum, şehirde artizan fırınlar çoğaldı, rustik ekmekler, bagetler falan şahane...

Eh, bizim Çengel'in geleneksel fırını da en bildik ekmeği ve simidi bile odun ateşinde şahane yapıyor, önünde durup kaldığım oluyor bazen...

***

Kokularya hani...Yani hatıralarımızın kusursuz taşıyıcılarıdır ya...Şimdiki gibi çok çeşit yoktu o zamanlar...Lakin fırınların kokuları muhteşemdi.Bir de tam o an...Kürekten tezgâhın üzerineatılıvermesi...

***

Ne zaman bu nostaljik hava ruhumu sarsa...Henüz dünyaya gelmediğim yıllara da uzanmak isterim.Mesela İstanbul 'unçarşı ekmeğini öylegüzel anlatır ki üstad...Ama Ortadoğu'nun "yara muşambasına benzeyen" yufka ekmeklerini yerden yere vurur.Sonra da o dönemlerin modasına uygun biçimde lafını patlatır:

***

Bak şimdi!1941'de Tan gazetesinde çıkan yazısını buldum Refik Halit Karay 'ın...Orada şöyle diyor:Bütün busebeplerledir ki, büyük şehirlerdekibelediyeler, artık meseleye lazım gelenehemmiyeti vererek birihdas etmelidirler. Nekutsi vazifedir o!"

***

Dikkatimi çekiyor, birkaç yıldır İstanbul'da, hatta Bursa ve İzmir'depatlak verdi.bir ekmektir malum; fazla kabarması pek istenmez ama bizde sandviç ekmeği olarak kullanıldığından tombul hâli seviliyor.Aklıma Roma'ya her gidişimdede devasa tepsilerdeki fokaça dilimlerinden birini kâğıda koydurup atıştırmaya başlayışım geliyor.Üzerine biberiye serpilmiş olsun yeter!