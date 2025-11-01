Almanya Başbakanı, elbiselerini ve eşyalarını arabasından uçağa kendi taşımışmış...

Alman resmi haber ajansı DW de köpürte köpürte iyi yedirdi bizim malum tayfaya...

Geçiniz!

Fakat tabii ki Alman kamuoyunun derdi başka...

Almanları şu an delirten şey, Erdoğan'ın açık açık Merz'e yönelttiği Filistin eleştirisi...

"Şansölyeye katılmıyorum" dedi Erdoğan; "Gazze'de 60 bine yakın insan öldürüldü, çocuk ve yaşlılar dâhil... Hamas'ın elinde nükleer bomba yok, korkunç silahlar yok ama İsrail'de var. Bu soykırımı Almanya olarak görmüyor musunuz?"

***

Aslen Lübnanlı olan(ABD Türkiye Büyükelçisi ve Suriye ÖzelTemsilcisi) Lübnan yönetimini tehdit etti.Nasıl mı?Şöyle..."Bu ülkenize son ziyaretim olacak, son şansınız... Ya İsrail ile müzakerelere başlarsınız ya da Lübnan kaderine terk edilecek."

***

malum.Medya haberi her verişinde Papa'yı,olarak tanıtıyor.İşin gerçeğine gelelim...Artıkdiye de yazmak doğu olurbence...Küreselcilervazedinceye kadar (geçici olarak) yeni Papa'yı öne sürüyorlar.Anlayan, anlamıştır.Anlamayanlar da yakında anlayacak.

***

Biliyorum, Şener Hoca hafif patavatsız, üslubu asabi...Ama ne yalan söyleyeyim..., ekran tipleri azıcık olsuntoparlanır, diye düşünmeye başladım.biter belki...Yoksa hayal mi kuruyorum?

***

Ekranlardaki eski hakemler de ayrı âlem...Şimdi hepsini unuttular.

***

Bahis skandalı konusunda ilk günkü coşkumu kaybettim...Zihnimden hep Sago'nun şarkısı geçiyor:

***

Durmadan "Ben kimim, biliyor musun?" diyen tipler...Kimsen kimsin?İyi misin, merhametli misin,cömert misin? Yoksa boktan biri mi?