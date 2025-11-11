Hayır!

Daha önce böylesini yaşamamıştım...

Bir saat içinde iki kez yaya geçidinde üzerime araç sürüldü; koşarak karşıya geçmediğim için ana avrat küfredildi...

İçimden dönüp kaportalarına bir tekme atmak gelmedi desem, yalan olur...

***

Aynı gün bir arkadaşımla karşılaştım...geçmiş karşıya...İçeride önce iki kişi durup dururken yumruklaşmış.Derken onları ayırmaya çalışanlar birbirine girdi, diye anlattı;

***

Dahası var...Geçen hafta kaç kez trafikte, hatta birinde birkadın sürücünün korkudan fenalık geçirdiğineşahit oldum...Ne oluyoruz?Trafiğe, sokağa, insan içine çıkmadan yapamayacağımıza göre...

***

Böyle durumlarda yeri göğü inleten bağırışlar bize çok şey anlatıyor.Hanisorgulamaları...gösterileri...

***

Şimdi diyeceksiniz ki...olmayınca hamurumuzda...gösterisiyle idare etmeye çalışıyoruz, o da hep şüpheli, hep netameli bir şey...

***

Fakat daha derinde şu var:Acısını çıkartmamız gereken bir kırgınlık...diye bağırmak istediğimiz şey, gerçekte trafiktetakıştıklarımız falan değil, hayatın ve toplumunta kendisi...Hadi "kocaman" adamları boş verelim, elbet bir gün kafalarını duvara çarparlar, diyelim.Amane yapacağız?

***

Geçen gün markette kasa kuyruğunda 16-17 yaşlarında dört delikanlıya rastladım.

İkisi malum tıraşlı..

Birinin eli ve bir ayağı sargılı...

Hepsi ürkünç görünüyordu.

Markette kim varsa elindeki sepeti bırakıp korkuyla toz oldular...

Anlıyor musunuz?

Ne anlatmak istediğimin farkında mısınız?

***

NOT DEFTERİ



Bir çocuğun yatağının altında bir sürü korku bulunur. Büyüyünce onları sırtında taşımaya başlarsın. (KAAN BURAK ŞEN / Oh Kaos)