Bir dönüm noktasına doğru gidiyor dünya...
Ve anlaşılıyor ki...
İnsanlığın devirmeyecek devrimcilere, baş almayacak başkaldırılara ihtiyacı var.
***
Dikkatinizi çekiyor değil mi?
Büyük Britanya İmparatorluğu'nun eski sömürgelerinden gelenler
siyaset, akademi ve
sanatta özel bir yere sahipler; sınıfsal merdiveni
tırmanmakta hiç zorluk çekmiyorlar.
Sanki imparatorluğun Hintlilere kıyak geçen özel filtreleri hâlâ varlığını sürdürüyor...
Yeni New York
Belediye Başkanı Mamdani
de aynı "egemenlik havuzu"
ndan çıkma...
Annesi ünlü film yönetmeni Mira Nair...
Babası Mahmood Mamdani, Columbia Üniversitesi'nin tanınmış akademisyenlerinden...
***
Küreselciler artık "milli olmayı umursamayan ama renkli kökenlere ağırlık veren, çevreci, toplumcu yeni bir aristokrasi"
oluşturmaya
çalışıyorlar.
Tutar mı?
Yaşayıp göreceğiz.
***
Bizim coşkulu medyacılarımız farkında mı bilmem...
Siyahilerin mahallelerinden Cuomo daha çok oy aldı.
Siyahlar, sol söylemlere de direniyor.
Aldatılmaktan bıktılar çünkü...
***
Perşembe günü bu köşede çıkan Mamdani yazıma sosyal medyada itiraz eden bir hesap bana "geri zekâlı"
demiş ve "Hangi zenginle sıkı fıkı Mamdani?" diye de sormuş...
Sadece Trump'ın zenginlerine zengin deyip küresel sermayeden habersiz tiplere
ben ne diyeyim, bilmiyorum...
Ama Pfizer Başkan Yardımcısı Sally Susman
hemen destek yazısı
kaleme alıp Time'da yayınlattı bile...
Malum dev ilaç ve kimya markası Pfizer,
1849'da New York, Brooklyn'de kurulmuş bir şirket...
***
Mamdani'nin seçim zaferinde bir konu hayati önemde...
Kiraların ödenebilir ölçüde olmasını
ve kiralık konut sıkıntısının
hızla çözülmesini kampanyasının merkezine
koydu genç politikacı ve birçok yorumcuya
göre seçimi kazanmasında bu hedefin
büyük payı var.
Bu hedef pek yakında bizim büyük kentlerimiz için de ciddi bir politik anlam kazanacak
, farkındasınız
değil mi?
***
Ne oldu?
"Anı yaşamak"
modası geçti mi?
Son zamanlarda kimse lafını etmiyor.
Tekrarlana tekrarlana pörsüdü mü?
Yoksa "an"
denilen şeyin hızla gelip geçtiğini mi fark ettik?
Bir tür "ye, iç, keyfine bak" züppeliğine dönüşmüştü
, unutulduğu iyi
oldu.