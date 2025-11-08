Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Haşmet Babaoğlu Haftanın Notları: Yeni aristokrasiye doğru...
İletişim Bilgileri
HAŞMET BABAOĞLU
08 Kasım 2025, Cumartesi HAŞMET BABAOĞLU

Haftanın Notları: Yeni aristokrasiye doğru...
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Bir dönüm noktasına doğru gidiyor dünya...
Ve anlaşılıyor ki...
İnsanlığın devirmeyecek devrimcilere, baş almayacak başkaldırılara ihtiyacı var.

***

Dikkatinizi çekiyor değil mi?
Büyük Britanya İmparatorluğu'nun eski sömürgelerinden gelenler siyaset, akademi ve sanatta özel bir yere sahipler; sınıfsal merdiveni tırmanmakta hiç zorluk çekmiyorlar.
Sanki imparatorluğun Hintlilere kıyak geçen özel filtreleri hâlâ varlığını sürdürüyor...
Yeni New York Belediye Başkanı Mamdani de aynı "egemenlik havuzu"ndan çıkma...
Annesi ünlü film yönetmeni Mira Nair...
Babası Mahmood Mamdani, Columbia Üniversitesi'nin tanınmış akademisyenlerinden...

***

Küreselciler artık "milli olmayı umursamayan ama renkli kökenlere ağırlık veren, çevreci, toplumcu yeni bir aristokrasi" oluşturmaya çalışıyorlar.
Tutar mı?
Yaşayıp göreceğiz.

***

Bizim coşkulu medyacılarımız farkında mı bilmem...
Siyahilerin mahallelerinden Cuomo daha çok oy aldı.
Siyahlar, sol söylemlere de direniyor.
Aldatılmaktan bıktılar çünkü...

***

Perşembe günü bu köşede çıkan Mamdani yazıma sosyal medyada itiraz eden bir hesap bana "geri zekâlı" demiş ve "Hangi zenginle sıkı fıkı Mamdani?" diye de sormuş...
Sadece Trump'ın zenginlerine zengin deyip küresel sermayeden habersiz tiplere ben ne diyeyim, bilmiyorum...
Ama Pfizer Başkan Yardımcısı Sally Susman hemen destek yazısı kaleme alıp Time'da yayınlattı bile...
Malum dev ilaç ve kimya markası Pfizer, 1849'da New York, Brooklyn'de kurulmuş bir şirket...

***

Mamdani'nin seçim zaferinde bir konu hayati önemde...
Kiraların ödenebilir ölçüde olmasını ve kiralık konut sıkıntısının hızla çözülmesini kampanyasının merkezine koydu genç politikacı ve birçok yorumcuya göre seçimi kazanmasında bu hedefin büyük payı var.
Bu hedef pek yakında bizim büyük kentlerimiz için de ciddi bir politik anlam kazanacak, farkındasınız değil mi?

***

Ne oldu?
"Anı yaşamak" modası geçti mi?
Son zamanlarda kimse lafını etmiyor.
Tekrarlana tekrarlana pörsüdü mü?
Yoksa "an" denilen şeyin hızla gelip geçtiğini mi fark ettik?
Bir tür "ye, iç, keyfine bak" züppeliğine dönüşmüştü, unutulduğu iyi oldu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >