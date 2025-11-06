Soruyorsunuz...
New York şehrinde Müslüman bir belediye başkanı mı olacak artık?
Tabii şöyle devam edilebilir...
New York şehrinde sosyalist bir belediye başkanı mı?
New York şehrinde "anti-siyonist" bir belediye başkanı mı?
Hepsine Zohran Mamdani'nin kökeni ve politik söyleminin basmakalıp okuması açısından "evet" diyebiliriz...
Ama en doğrusu...
Ve benim tercih ettiğim tanımlama açıktır...
New York şehrinin yönetimini apaçık biçimde bir "küreselci" kazandı.
***Bizim ana akım medyaya bağlı politik bakış açımızda hâlâ tutukluk var.
***Yeni elitlerin kendilerine sosyal kaldıraç olarak Batı'daki göçmenleri ve marjinal kesimleri seçtiklerini...
***Zohran Mamdani'nin politik söyleminde de çarpıcı bir yer tutan "anti-siyonizm" haklı olarak heyecanlandırıyor bizi...
***Sonra gelsin şaşkınlıklar...
***
Sonuç...
Trump'ın eski model ve berbat kapitalizmine rağmen...
Putin'in bütün bunlara karşı külyutmaz reaktif tutumuna rağmen...
Dünya daha "içeriden" dönüşüyor; dönüşecek.
Tam bu yüzden...
Olup bitenleri romantizme kapılmadan ama her detayın hakkını veren dikkatli gözlerle izlememiz gerekiyor.
***
NOT DEFTERİ
Beni başkalarının hikâyeleriyle oyalıyorlar. Gün gelecek hepinizi hatırlayacağım ve bir hafızam olduğuna pişman olacaksınız. (KAAN BURAK ŞEN / Oh Kaos)