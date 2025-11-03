Beyefendi, oraya buraya sürekli tehdit yağdırıyor...

Ama global medyaya "barışçı" biriymiş havası atıyor.

Gerçekten sıktı!

***

Maduro, Çin ve Rusya'yı yardıma çağırınca hemen kameraları açtırıp "" deyiverdi..

***

'tan söz ediyorum, anlamışsınızdır...Şimdi de Venezulea 'yı bırakmış gibi yapıp Nijerya 'daki dini kisveli teröristlere parmak sallıyor vebir askeri müdahalede bulunacağını söylüyor.Şöyle düşünüyor herhalde: "Teröristlere saldıracağım, buna kim karşı çıkar?"Haklı da...Ama kurduğu şu türden cümleler pek düşündürücü: "

***

Rusya ve Putin ile ilişkisi de aynı...( İkinci DünyaSavaşı öncesi İngiltere de 1939'a kadarböyleydi, bilen bilir.)Üç gün bekliyor,; hatta nükleer savaşla tehditetmeye başladı.Ve bu berbatTemmuz'dan beri sürüyor.

***

Yeri gelmişken şu notu da koyayım...Bunu böyle bilelim, kendimizi aldatmayalım.İşe bakın ki, bütün Ortadoğu da barışı Trump'tan bekliyor.

***

Şimdi esasa bakalım...Çok yazdım; İkinci Dünya Savaşı barıştan çok söz edilen ve sürekli barış toplantılarının yapıldığı dönemlerin ardından geldi.Savaş ihtimalinden kazanç elde edenlerin barışçılığıdir.

***

ciddi biçimde azaldığıanda zaten krizdeki ABD ekonomisininayakta kalma şansı sıfırdır.

***

Şu soru önemli: Trump dar kapsamlı çatışmalar yerine Çin'i de kapsayan geniş çaplı gerginlikler mi istiyor?

***

NOT DEFTERİ

Aklını yitiren bir adamı hayal et. Yitirdiği nedir? Daha çok aklından geçenleri durdurma yetisi... Delilik, dehşete karşı bir savunmadır. ( SUSAN SONTAG / Günlükler )