Beyefendi, oraya buraya sürekli tehdit yağdırıyor...
Ama global medyaya "barışçı" biriymiş havası atıyor.
Gerçekten sıktı!
***
Daha üç gün önce Venezuela'ya tehditler yağdırıyor, askeri müdahalenin yaklaştığını söylüyordu...
Maduro, Çin
ve Rusya'yı yardıma çağırınca hemen kameraları açtırıp "Venezuela'ya askeri saldırı hazırlamıyoruz
" deyiverdi..
***
Trump
'tan söz ediyorum, anlamışsınızdır...
Şimdi de Venezulea
'yı bırakmış gibi yapıp Nijerya
'daki dini kisveli teröristlere parmak sallıyor ve "çok hızlı ve sert"
bir askeri müdahalede bulunacağını söylüyor.
Şöyle düşünüyor herhalde: "Teröristlere saldıracağım, buna kim karşı çıkar?"
Haklı da...
Ama kurduğu şu türden cümleler pek düşündürücü: "Dünyadaki büyük Hristiyan nüfusumuzu korumaya hazırız, istekliyiz ve muktediriz"
***
Rusya ve Putin ile ilişkisi de aynı...
Avrupa'yı ve Ukrayna'yı aşağılamak istediğinde "barış"tan söz edip Putin'i okşuyor.
( İkinci Dünya
Savaşı öncesi İngiltere de 1939'a kadar
böyleydi, bilen bilir.)
Üç gün bekliyor, Putin'den hoş sinyal gelmeyince tam tersi şeyler söylüyor
; hatta nükleer savaşla tehdit
etmeye başladı.
Ve bu berbat "dans"
Temmuz'dan beri sürüyor.
***
Yeri gelmişken şu notu da koyayım...
Trump'ın lafı dolandırmaktan çekindiği tek ülke İsrail.
Bunu böyle bilelim, kendimizi aldatmayalım.
İşe bakın ki, bütün Ortadoğu da barışı Trump'tan bekliyor.
***
Şimdi esasa bakalım...
Bir...
Çok yazdım; İkinci Dünya Savaşı
barıştan çok söz edilen ve sürekli barış toplantılarının yapıldığı dönemlerin ardından geldi.
İki...
Savaş ihtimalinden kazanç elde edenlerin barışçılığı zalim bir tüccar psikolojisi
dir.
***
ABD, dünyanın en büyük silah tüccarıdır; silah satışından elde ettiği kazanç
ciddi biçimde azaldığı
anda zaten krizdeki ABD
ekonomisinin
ayakta kalma şansı sıfırdır.
***
Şu soru önemli: Trump dar kapsamlı çatışmalar yerine Çin'i de kapsayan geniş çaplı gerginlikler mi istiyor?
***
NOT DEFTERİ
Aklını yitiren bir adamı hayal et. Yitirdiği nedir? Daha çok aklından geçenleri durdurma yetisi... Delilik, dehşete karşı bir savunmadır. ( SUSAN SONTAG / Günlükler )