Saçlar kıvırcık sarı, gözler yeşil...

Üzerinde kalın örgü yeleği, ayaklarında lastik çarıkları var...

Annesinin yanında minicik bir bebe...

Nasıl tatlı, nasıl hakiki!..

Kucağındaki ayıyı sımsıkı göğsüne bastırmış, elinde sımsıkı tuttuğu bonibonlar; birini az sonra dersten çıkacak ablasına verecek, kesin!

Sonra zil çalacak, ablasının ağır okul çantasını da yüklenip eve doğru yürüyecekler...

Yok! Uzaklarda bir kasabada değiliz. İstanbul'un orta yerinde bir ilkokul bahçesindeyiz.

***

Malum, şehrimizdeda var, sürüsüne bereket!Yol üzerinde olanların bahçelerine bile girilemiyor...Etrafta insan yok, araç dolu...Anneler artık belediye otobüsleri geçebilir mi falan diye zerre umursamadanokulun kapanış zillerini çalmasını bekliyorlar.Hülasa...Okul kapısı, bahçe ve yönetime giden koridorlarda bulut olmuş nefes tıkıyor...

***

Ne anlatmak istiyorum?Terimin böyle kullanılması tuhafınıza gitmesin...İlköğretimde ortak eğitiminedilmeyişine dair hayal kırıklığımı veanlatmak istiyorum.o yüzden tasvirettim...Keşke bütün çocuklar ilk öncebüyüse, sonra lisede falan ayrışabilirler,veliler de tatmin olur!

***

Geçen gün devlet okulundan ünlü bir özel okula geçmiş genç bir eğitimciyle laflıyorduk...dedive devam etti: "İlkokuldan itibaren muazzambir hırs ve endişe yükleniyorlar."Gülümseyerek dinledim onu, ne diyebilirdimki!

***

Malum, New York şehrinin seçimlerini burada yapılmış gibi takip ediyoruz ya...

Şimdi "toplumculuk" modası patlar bizde de...

Alın size daha saf, daha hayattan bir toplumculuk, bir düşünün!

İlköğretim herkes için ortak ve resmi olsun!

***



NOT DEFTERİ

İleri bakmak istiyorum ama kendimi hep geriye bakarken buluyorum... Belleğin ülkesi suratsız bir yer, çürümüş kalasları, paslanmış merdivenleriyle loş, üzgün bir ambar. (ABDULRAZAK GURNAH / Denizin Kıyısında)