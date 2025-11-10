Biz yazıp çizince abartıyor oluyoruz...
Anlarım...
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth söyleyince ne oluyor peki?
İki gün önce Washington Savunma Üniversitesi'nde şöyle dedi Hegseth: "Bu an 1939'u veya 1981'i hatırlatıyor. Bu, tehlikenin arttığı çok fazla arttığı bir andır. Siz bunu hissediyorsunuz, haklısınız; ben de hissediyorum..."
***Şu geçtiğimiz aylarda dünyanın halinin 1930'lara benzediğini çok yazdım, biliyorsunuz.
***Şimdi gel de bakanın ünvanına da dikkat çekme!
***Herkesin kafasında şu var...
***
Son olarak iki konuyu vurgulamak istiyorum...
Birincisi..
Böyle bir atmosferde artık hiçbir ülke "casusluk" faaliyetlerine bulaşmış politikacılara göz yumamaz, iddiaları ciddiye almamazlık edemez.
İkincisi...
Bizim ekran çubukluları azıcık kendilerini geliştirsinler yahu!
Daha geçen akşam bir yorumcu; "üçüncü dünya savaşında sonucu piyade belirler" diye bağırıyordu program ortaklarına...
İnsan gülemiyor bile...
***
NOT DEFTERİ
Hiç yüksek sesle kendi kendimle konuşmam ve şimdi sebebini biliyorum. Çünkü çok acı verici. Çünkü o zaman gerçekten yalnız hissediyorum. (SUSAN SONTAG / Günlükler)