Buyurun, yine aynı konu...

Tabii ben yazınca paranoyak oluyorum...

"Komplo teorisyenlerine benzemeye başladığımı" iddia edenler oluyor...

En hafifinden "abartıyorsun" diyorlar...

İyi de...

Almanya Savunma Bakanı Pistorius'a ne demeli!

Daha geçen gün "Geçtiğimiz yaz yaşadığımız barış içinde geçen son yazımız olabilir" dedi adam...

***

Bir de şunu eklemez mi Almanya Savunma Bakanı?Bak sen!

***

Yoksa basbayağıbir savaş mı bu?Yani savaş çığırtkanlarınca aldatılıyor muyuz?

***

Hatırlayın...Geçen ay IMF Başkanı Georgieva,uyarısı yapmıştı.Çünkü global ekonomideki belirsizlik çözülemiyor; borçlar büyüyor...Sankidönüyor çarklar...

***

O hâlde soralım...Devletlerbu krize hazırlanıyor olabilirler mi?Kamuoyunu bu hazırlıkların kaygılı ortamından uzak tutupne olabilir?Savaştan korkmaktan ekonomik krizlere isyan etmeye kitlelerin hâli kalmaz diye düşünüyor olabilirler mi?Düşünmeye değer...

***

Peki ekonomileri krizden çıkarmanın en hızlı yollarından biri nedir?Yine de biliyoruz ki...Yani silahlanmayla falan durumu kurtarırız planları yaptığında savaşın gelmesi engellenemedi.

***

Şu çok açık...

Avrupa ciddi biçimde Rusya ile savaşa hazırlanıyor.

ABD ise "Yapmayın çocuklar, ağır olun" havasında ama inandırıcı olduğu şüpheli...

AB'nin "2030 İçin Savunma ve Yol Haritası" belgesi her şeyi açığa vuruyor.

Savunma kelimesi işin masal yanı...

Savaşa Hazırlık Haritası demek daha doğru...

Ne olacak peki?

Önümüzdeki günlerde bunu da masaya yatıralım...

***



NOT DEFTERİ

Netice şudur ki, akıl denilen müessese bugün hâdiseler üstündeki tahakküm kudretini kaybetmiştir. Ufkumuzda eşya ve hâdiselerin müstakil bir iradeyle şahlandığını görüyoruz. (NECİP FAZIL KISAKÜREK / Savaş Yazıları)