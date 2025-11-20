Buyurun, yine aynı konu...
Tabii ben yazınca paranoyak oluyorum...
"Komplo teorisyenlerine benzemeye başladığımı" iddia edenler oluyor...
En hafifinden "abartıyorsun" diyorlar...
İyi de...
Almanya Savunma Bakanı Pistorius'a ne demeli!
Daha geçen gün "Geçtiğimiz yaz yaşadığımız barış içinde geçen son yazımız olabilir" dedi adam...
***Bir de şunu eklemez mi Almanya Savunma Bakanı?
***Yoksa basbayağı planlı bir savaş mı bu?
***Hatırlayın...
***O hâlde soralım...
***Peki ekonomileri krizden çıkarmanın en hızlı yollarından biri nedir?
***
Şu çok açık...
Avrupa ciddi biçimde Rusya ile savaşa hazırlanıyor.
ABD ise "Yapmayın çocuklar, ağır olun" havasında ama inandırıcı olduğu şüpheli...
AB'nin "2030 İçin Savunma ve Yol Haritası" belgesi her şeyi açığa vuruyor.
Savunma kelimesi işin masal yanı...
Savaşa Hazırlık Haritası demek daha doğru...
Ne olacak peki?
Önümüzdeki günlerde bunu da masaya yatıralım...
***
NOT DEFTERİ
Netice şudur ki, akıl denilen müessese bugün hâdiseler üstündeki tahakküm kudretini kaybetmiştir. Ufkumuzda eşya ve hâdiselerin müstakil bir iradeyle şahlandığını görüyoruz. (NECİP FAZIL KISAKÜREK / Savaş Yazıları)