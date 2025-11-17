Unuttuk mu Gazze'yi?

Tam değil belki...

Ama şu gündem dediğimiz "Allah'ın cezası" şey var ya...

İşte orada ikinci, hatta üçüncü plana düştü, yalan mı?

***

Tamam!Kahraman Gazze halkına nefes aldırdı ateşkes...Umut verdi...Fakat dünya kamuoyunun çoğunluğu açısından bakarsak,sanki "" anlamına geldi.Bu durgunluktan tez zamanda çıkmalıyız.

***

Ne oluyor peki?Dilim varmıyor ama söyleyeyim...

***

İbrahim Anlaşmalarıylasükunet derhal sağlanacak, "barışgücü" görev yapmaya başlayacaktı...Var mı öyle yağma!Ve bütün kavga da (görünürde) bu çerçevede sürüyor... İsrail , Gazze'de Türk birliği ve etkisi istemiyor.

***

Şu an yaşanan ne?Cevap açık:

***

Trump'ın planında Gazze'nin yönetimini geçici olarak üstlenecek bir "var...Düşünün, böyle bir "barış kurulu" kısa zamanda nasıl bir şeye dönüşür?

***

İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz?Bu plandaHani bıraksak...Olacak şey mi?Tam bu sıradakendi BM'ye kendi planını sundu ve içinde Filistin yönetiminin olmadığı bir barış sürecini kabul edemeyiz dedi.İyi yaptı!

***

Şimdi kendi kendimize soralım...

Gazze ne olacak?

Gazze ve biz...

Halimiz nedir?

***

NOT DEFTERİ



Bu dünyada ya aklın ermemeli, yahut ki erince gücün yetmeli! Biz kıyamet gününe kaldık, dürtersin gitmez çekersin gelmez. Hele bakalım! (KEMAL TAHİR / Rahmet Yolları Kesti)